Депутаты рассмотрят проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени

На рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы вынесен проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени, вреочередное заседание состоится завтра, 28 июля.

"Все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаем с законодателями. Этот – не исключение. Возведение таких научно-образовательных комплексов – часть нацпроекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России по поручению президента страны. Участие концессионера определено правилами отбора. У нас есть уникальный шанс при строительстве снизить нагрузку на областной бюджет. Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное – средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% – деньги инвестора", - сообщил губернатор Моор.

Глава региона уверен, кампус в Тюмени вблизи озера Круглого станет местом притяжения. На территории планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студенты будут проживать в современных общежитиях. Район размещения перспективный, молодой, интенсивно развивающийся. Кампус в прибрежной зоне создаст новый силуэт областной столицы, подчеркнул Моор.

"Рассчитываю на поддержку депутатского корпуса. Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу – проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени", - пояснил губернатор.

Согласно законопроекту, проектом предусмотрено создание 10 объектов общей площадью 167 300 кв. м., в том числе: 4-х общежитий для обучающихся и педагогического персонала - на 4980 мест, гостиницы - на 120 мест, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, центра поддержки и развития талантливой молодежи, спортивного центра.

Концессионное соглашение предлагается заключить на срок до 30 июня 2045 года. Концессионер принимает на себя обязательства по финансированию создания и эксплуатации объекта концессионного соглашения за счет собственных и привлеченных средств. Расчетная стоимость создания объекта концессионного соглашения составляет 32, 422 млрд рублей с учетом налога на добавленную стоимость в уровне цен лет создания объекта. Окончательная стоимость создания объекта концессионного соглашения определяется согласно положительному заключению госэкспертизы проектной документации. Концедент принимает на себя часть расходов на создание объекта концессионного соглашения, не включающих налог на добавленную стоимость, в виде выплаты концессионеру капитального гранта в размере 21,407 млрд рублей. Размер капитального гранта включает в себя сумму иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Тюменской области в размере 16,980 млрд рублей.