Каждый день в Тюменской области ликвидируют по одному лесному пожару

В лесах Тюменской области с 24 июля регистрируется ежедневно по одному пожару, ликвидировать их удается в в эти же сутки.

Так, в понедельник был выявлен и ликвидирован пожар на площади 0,02 га, во вторник огнем пройдено 1,5 га, в среду пришлось ликвидировать пожар на 5 га. На утро 27 июля действующих лесных пожаров в регионе нет.

27 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - I класс пожарной опасности (опасности нет). 28 июля в Ишимской и Тобольской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской и Уватской - III класс (средняя степень). 29 июля в Ишимской авиазоне прогнозируется I класс пожарной опасности (опасности нет), Тобольской и Уватской авиазонах - II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской - III класс (средняя степень).

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.