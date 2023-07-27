Перекрытие Туры баржами стабилизировало уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени

Постановка на реке Туре трех судов стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени, сообщает информцентр правительства ТО.

В 2023 году уровень воды в реке Туре, которая является источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала", находится ниже обычных значений. с 24 июля Администрация "Обь-Иртышводпуть" запретила судоходство на реке в районе города.

Специалисты разработали и внедрили оперативные технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу водозаборных сооружений:

Выстроенные судна создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1.

Компания "Тюмень Водоканал" закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка.

В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера.

Все мероприятия показали эффективность.

Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре.