Совет по улучшению инвестклимата при губернаторе собирает предложения от бизнеса

17:13 26 июля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Предприниматели могут направить предложения на Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. 

Заседание пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться на сайте органов власти Тюменской области 2 августа в 15:30.

Руководители отраслевых департаментов и инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований, представители бизнеса и деловых объединений под председательством Александра Моора обсудят ряд вопросов, в частности,  итоги Национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года, внедрение регионального инвестиционного стандарта в Тюменской области, презентацию проектного офиса по привлечению инвесторов.  

Предложения и вопросы к Совету можно направить до 31 июля 2023 года на электронную почту: averina@obl72.ru.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2023