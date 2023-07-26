Совет по улучшению инвестклимата при губернаторе собирает предложения от бизнеса

Предприниматели могут направить предложения на Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области.
Заседание пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться на сайте органов власти Тюменской области 2 августа в 15:30.
Руководители отраслевых департаментов и инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований, представители бизнеса и деловых объединений под председательством Александра Моора обсудят ряд вопросов, в частности, итоги Национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года, внедрение регионального инвестиционного стандарта в Тюменской области, презентацию проектного офиса по привлечению инвесторов.
Предложения и вопросы к Совету можно направить до 31 июля 2023 года на электронную почту: averina@obl72.ru.
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