Пять кинозалов откроют в Тюменской области благодаря нацпроекту "Культура"

Фонд кино объявил итоги конкурсного отбора на создание или модернизацию кинозалов в городах и селах с населением до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта "Культура".

Финансовую поддержку получат МАУК "Перспектива" в селе Аромашево, ЦКиД "Премьера" в поселке Богандинском, ЦКиД "Вернисаж" в поселке Винзили, ЦДК в селе Уват, Центр культуры и досуга в селе Юргинском.

Средства будут направлены на покупку проекторов, звуковых процессоров, акустических систем, экранов. Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов разнообразить культурный досуг и увидеть новинки кинопроката, не выезжая в город.

"Отмечу, что Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе по количеству кинозалов, которые будут модернизированы в этом году. Из 10 заявок, которые были поданы на конкурс муниципальными учреждениями культуры нашего региона, поддержана половина. И это отличный результат!" – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Всего конкурсный отбор прошли 94 организации из 38 субъектов РФ.

На сегодня в Тюменской области в рамках сотрудничества с Фондом кино открыты 9 кинозалов в 8 муниципальных образованиях. За 6 месяцев 2023 года их сборы составили порядка 5 млн рублей.