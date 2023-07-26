Штраф за хождение по рельсам увеличили в пять раз

В РФ увеличены штрафы за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Согласно принятым депутатами Госдумы поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф вырастет со 100 до 500 рублей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание для любителей погулять по рельсам будет строже - 1 500 рублей.
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