Штраф за хождение по рельсам увеличили в пять раз

14:00 26 июля 2023
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В РФ увеличены штрафы за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Согласно принятым депутатами Госдумы поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф вырастет со 100 до 500 рублей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание для любителей погулять по рельсам будет строже - 1 500 рублей.

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