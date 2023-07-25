В 2023 году питьевой водой в Тюменской области обеспечат 2,5 тысячи человек

Около 2 500 жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде в 2023 году, заявил глава региона Александр Моор.

В Тобольском районе чистой питьевой водой уже обеспечено больше половины населенных пунктов, отметил губернатор в ходе рабочей поездки в муниципалитет. "В течение последних пяти лет в Тобольском районе было заменено в общей сложности около 25 километров водопроводных сетей, в плане на этот год – еще 7 километров. Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта", – отметил Александр Моор.

Активное возведение и модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" продолжается и в других городах и районах Тюменской области. Работы по строительству сетей водоснабжения в Тобольске выполнены на 86 процентов, в Ялуторовском районе – на 50 процентов. В 2024 году планируется завершение работ по реконструкции станции водоподготовки и строительству сетей водоснабжения в селе Упорово.

В 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района и магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района протяженностью около 6 км, а также реконструированы водопроводные сети в Тобольске протяженностью 1,7 километра. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 2,72 процента и составила 82,4 процента. Для городского населения этот показатель составил 95,9 процента.