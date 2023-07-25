Моор: Западно-Сибирский НОЦ вошел в число научных центров-лидеров РФ

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр вошел в число лидеров федерального уровня. Это решение озвучили на заседании Совета НОЦ, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщил губернатор Моор.

"Наши исследователи заслужили высокую оценку. В состав Западно-Сибирского НОЦ сегодня входят 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и 5 структур поддержки инноваций из Тюменской области, Югры и Ямала. Ученые не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство", - отметил Моор.

В качестве успешного примера глава региона назвал автоматизированную систему, которая собирает данные для распознавания возбудителей болезней сельскохозяйственных растений. Ее уже испытали в агрохолдинге "УГМК-Агро", дополнив новыми программными модулями и теперь используют на практике.

"Мы комплексно поддерживаем НОЦ. Только на ключевые технологические проекты за последние 3 года направили 755 миллионов рублей региональных субсидий. Результат уже есть. Большое внимание уделяют развитию Западно-Сибирского НОЦ и мои коллеги - Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Вместе с учеными и производственниками мы обеспечиваем технологический суверенитет нашей страны", - почеркнул Моор.