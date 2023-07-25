Фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовый конкурс 2024 года

25 июля Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию первого грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов. Срок их реализации, согласно правилам, должен начинаться не ранее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025 года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 декабря текущего года.

"Между завершением заявочной кампании специального конкурса 2023 года и новым отбором уже 2024-го года прошло совсем немного времени. Безусловно, конкурс открывает новые возможности для творческих команд со всей страны: за два года работы Фонда мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями – от съемок полнометражных и короткометражных документальных фильмов до открытия детских школ рукоделия, от создания в регионах креативных резиденций до постановок знаковых спектаклей ведущими труппами страны. Примеров с каждой новой "волной" все больше. Растет количество успешных проектов и команд, которые, получив поддержку фонда, доказали, что интересная, проработанная творческая идея может быть воплощена в жизнь с помощью государственных средств", – прокомментировал старт конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе", сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны. Описания всех направлений будут представлены в положении о проведении конкурса.

Методика подготовки к участию в грантовом конкурсе 2024 года остается прежней. Каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы. 25 июля, в 10:30 по московскому времени на ресурсах ПФКИ пройдет вебинар, где будут разъяснены особенности заполнения конкурсных заявок. Спикером станет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Медиаматериалы для подготовки заявки выложены в социальных сетях фонда "В Контакте" и в аккаунте в RuTube. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, которые будут размещены на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе. Также важно прослушать цикл видеолекций "Короче, гранты" и серию аудиоподкастов для заявителей.

На сайте фондкультурныхинициатив.рф к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 124 тысяч творческих команд. По результатам девяти завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 6016 проектов на общую сумму 19,8 млрд руб.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 "О создании Президентского фонда культурных инициатив".