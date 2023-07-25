В тюменском "Абилимпиксе" участие приняли 231 конкурсантов

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Тюменская область с 2016 года принимает активное участие в развитии конкурсного движения "Абилимпикс". С каждым годом в регионе растёт число участников чемпионата и количество компетенций. Все номинации чемпионата представляют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда.

Губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно отмечал, что каждый человек, независимо от состояния здоровья, должен иметь реальную возможность быть полноправным членом общества: заниматься спортом или творчеством, получать знания, профессиональные навыки.

За восемь лет участниками движения стали более 850 школьников, студентов и специалистов с инвалидностью или ОВЗ. Среди них 90% трудоустроено, остальные продолжают обучение.

Региональный чемпионат 2023 года стал для Тюменской области рекордным по числу компетенций и участников. В 23 уникальных направлениях соревновался 231 человек, работу конкурсантов оценивали 190 экспертов, состязания проходили на 12 площадках в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

В настоящее время участники готовятся к отборочному этапу и нацфиналу, который состоится в октябре 2023 года.