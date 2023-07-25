ИТ-ипотеку в Тюменской области с начала года оформили 198 человек

В этом году число воспользовавшихся льготной ИТ-ипотекой в Тюменской области возросло более, чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Рост популярности этой меры поддержки связан с изменениями условий программы, введенными в феврале этого года. В частности, были расширены возрастные границы заемщиков (от 18 до 50 лет); снижены требования к размеру дохода (в Тюменской области — от 70 тыс. рублей). Поддержка стала доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний (ранее только для получавших налоговые льготы).

С начала действия программы в нашем регионе выдано 198 ипотечных кредитов по ставке до 5 % годовых на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия.

Льготная ИТ-ипотека — это одна из мер поддержки отрасли информационных технологий, реализуемая в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Узнать о всех действующих мерах поддержки отрасли можно в ИТ-Навигаторе Тюменской области.