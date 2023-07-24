В Тюмени запретили судоходство из-за обмеления Туры

Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей выпустила распоряжение о запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени.

Запрет обосновывается чрезвычайной ситуацией природного характера, связанной с резким падением уровней воды в реке.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Тура, на основании статьи 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. N° 24-Ф3 "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации ... запретить движение судов на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 г. с 07:00 (мск) в целях обеспечения работы водозаборов города Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения", - указано в распоряжении.

Отмечается, что решение принято в соответствии с письмами департамента недропользования и экологии Тюменской области от 26 июня, Уральского филиала Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ) от 16 июня и областного департамента ЖКХ от 14 июля, а также протоколами заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области от 8 и 20 июня.

Губернатор Моор 6 июня сообщил, что в связи со снижением уровня воды в реке подписал постановление о введении режима повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса.

По данным Гидрометцентра, 20 июля уровень воды в Туре был "ниже неблагоприятно низкой отметки", на сервисе allrivers.info указано, что на 23 июля уровень воды составляет -80 см.