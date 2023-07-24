Ишим победил в федеральном конкурсе проектов благоустройства

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Проект благоустройства березовой рощи в городе Ишиме вошел в число победителей VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в разделе "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч.

Роща как объект благоустройства была определена в ноябре 2022 года на основе предложений по выбору территории для участия во конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, радом с нею расположена школа № 7. Горожане могли высказать свои предложения по элементам благоустройства.

В Минстрое отмечают, что все представленные на конкурс заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всего в этом году 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока, проекты будут реализованы в 2024-2025 гг.