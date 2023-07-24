Тюменскую "Фабрику" внесли в Атлас креативных кластеров РФ

Атлас креативных кластеров РФ представлен Союзом креативных кластеров и Институтом развития городов "Полис" на Российской креативной неделе в Москве. Команда проекта изучила более 300 объектов, 85 из них получили статус креативного кластера на основе комплексного исследования по регионам России, в том числе тюменский Центр дизайна "Фабрика".

На "Фабрике" соседствуют архитектурное бюро, производство мебели и декора, студии дизайна, бары, творческие мастерские, фотостудии и даже студия обжарки кофе. Находится она по адресу на территории бывшей мебельной фабрики (Молодежная, д. 74/4).

"На "Фабрике" собрались люди, которые занимаются гончарным делом, производством эксклюзивной мебели, художники, фотографы, музыканты и многие другие, хочу заметить, искусные мастера. Отрадно, что в Тюмени есть такая локация. Вижу огромный потенциал проекта, молодым людям и туристам очень нравятся такие креативные пространства. Хочется пожелать и в масштабах, и в принципиальном подходе, где есть централизация, единая идея, приблизиться к известным московским FLACON, ART PLAY", - рассказал директор АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев.

Включение "Фабрики" в число креативных кластеров страны может дать проекту новый импульс к развитию, считает начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ТКТО Маргарита Нарыкова. По ее мнинию, центрц дизан нужды сайт,. где люди смогут больше узнать о миссии "Фабрики" и общая афиша встреч, творческих вечеров, чтобы привлекать новых творческих людей и повысить интерес молодежи региона.

Атлас креативных кластеров – первая систематизированная база знаний о пространствах, которые качественно меняют жизнь российских городов. Кластеры создают рабочие места, развивают культурные и творческие индустрии, а также привлекают инвестиции и турпоток в регионы.