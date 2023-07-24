Практику на ЗапСибНефтехиме прошли 303 студента

На "ЗапСибНефтехиме" завершился сезон летней практики, который стал рекордным за последние годы. В 2023 году на предприятии прошли практику 303 студента, для сравнения, в прошлом году их было 245. Традиционно, более половины практикантов – студенты Тюменского индустриального университета и его филиала в Тобольске.

Активная фаза производственной практики на предприятии длится с марта по середину июля. Потоки распределяются с учетом остановочных ремонтов, во время которых емкость производства не позволяет сотрудникам брать наставничество над практикантами. При этом пройти практику на "ЗапСибНефтехиме" стремятся, в том числе, непрофильные для нефтехимии студенты – будущие IT-специалисты. С этой целью из Тюмени приехали 4 студента ТИУ. Процедура устройства на практику несложная. Начать лучше с обращения в отдел по организации практики, который есть в каждом учебном заведении, либо написать нам на почту zapsib@sibur.ru, указав ФИО, специальность и желаемый срок прохождения практики.