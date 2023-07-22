Ростелеком одну из станций назвал в честь 100-летия Тобольского района

Ростелеком продолжает работать над повышением качества связи в малых населенных пунктах Тюменской области, жители которых проголосовали за установку станции. Недавно такая базовая станция появилась в деревнях Маслова и Пушмятская Тобольского района и была названа в честь 100-летия района.

Вышка связи запущена в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), который реализуют Минцифры РФ и компания "Ростелеком". Благодаря этому интернет и связь стали доступны около 300 жителям двух деревень, в том числе около полусотни детей школьного возраста.

"В Тобольском районе базовую станцию в деревне Маслова назвали в честь 100-летия района. Благодаря новой станции жители деревни получили скоростной мобильный интернет и голосовую связь четвертого поколения стандартов 4G/LTE. Это дает возможность дистанционно учиться, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. В торжественном мероприятии приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти и компании-провайдера", - рассказал Ленар Курманов, директор сервисного центра г. Тобольск компании "Ростелеком".

Жительница деревни Маслова сельский депутат Татьяна Шихова отмечает, что с приходом связи у школьников стало больше возможностей получать знания, а у взрослого населения отпала надобность по каждому малозначительному поводу ездить в город.

"Хочется выразить огромную благодарность Ростелекому, что он пришел на нашу территорию. Проблема существовала очень давно, не было интернета, мобильная связь была плохая - приходилось ловить. Трудно приходилось в учебе, а особенно тяжело было в пандемию. Сейчас свободный доступ. Интернет пришел в дома, люди потихоньку перестраиваются на другую связь - мы довольны. Думаем, что все у нас хорошо, надеемся, будет еще лучше. Дети рады, взрослое население стало более активно в этом плане, многие вопросы теперь можно решить дома, в том числе оплата ЖКУ, запись к врачу", - говорит Шихова.

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи в компании стало доброй традицией. В Голышмановском городском округе есть вышки имен Сидора Путилова и Леонида Шарохи, в Ишимском районе — имен Александра Алябьева и Петра Ершова, в Тобольском районе — имени Дмитрия Менделеева, а в Ялуторовске работает базовая станция имени Савы Мамонтова.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

""Ростелеком" реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области с 2021 года. К вышкам мы протянули оптические линии, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. За это время голосовая связь стандартов 4G/LTE появилась в 32 населенных пунктах региона численностью от 100 до 500 человек, всовокупности это почти 8 000 жителей области. Статистика трафика уже работающих базовых станций показывает, что они крайне востребованы. Мы продолжаем работу в этом направлении".

В планах компании — построить до конца 2023 года базовые станции еще в девяти населенных пунктах Тобольского района: деревнях Епанчина, Иземеть, Лыткина, Подрезова, Ростошь Сибиряк, Тахтагул, Чебурга и Шестакова.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома") выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.