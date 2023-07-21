Глава Минпромторга прилетел в Сургут

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прилетел Сургут с рабочей поездкой, сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

В Сургуте Мантуров проведет Коорсовет, посетит индустриальный парк "Югра", Центр политехнического обучения ПАО "Сургутнефтегаз", а также встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой и полпредом Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, отмечается в сообщении.