Глава Минпромторга прилетел в Сургут

16:16 21 июля 2023
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Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прилетел Сургут с рабочей поездкой, сообщается в официальном телеграм-канале министерства. 

В Сургуте Мантуров проведет Коорсовет, посетит индустриальный парк "Югра", Центр политехнического обучения ПАО "Сургутнефтегаз", а также встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой и полпредом Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, отмечается в сообщении. 

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