Кому работодатели Тюмени готовы платить до 200 тысяч рублей?

На портале "Работа России" размещено более полутысячи вакансий, по которым трудоустроенные специалисты в расчетном листке увидят цифру с пятью нулями, при этом помимо высокой зарплаты тюменские компании предлагают соискателям различные социальные гарантии и перспективу профессионального развития, сообщает пресс-служба Центра занятости населения Тюменской области.

Высокий уровень заработной платы готовы предложить программистам различной специализации. От соискателей требуется наличие высшего образования по профилю и опыт проектирования и разработки программного обеспечения на базе 1С.

Водители спецтехники с открытыми категориями C,D и E могут рассчитывать на вознаграждение до 210 тысяч рублей. Предприятия региона ищут более 170 водителей самосвалов, вездеходов, грузовых и легковых автомобилей для работы как вахтовым методом, так и в Тюмени и Тюменском районе.

Больше 100 тысяч рублей в месяц обещают и инженерам. Среди них самые ценные - геодезисты, инженеры-проектировщики и наладчики.

Со всеми вакансиями можно ознакомиться на портале "Работа России" или лично в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3.