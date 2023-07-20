Кухарук заявил, что в Тюмени прошел один из самых сильных ливней за последние месяцы

Сильные ливни с грозой, а местами с мощными порывами ветра и градом, затопили улицы и дороги Тюмени. Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан - городские службы сейчас сосредоточены на ликвидации последствий, прокомментировал ситуацию на текущий момент глава города Руслан Кухарук.

Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры.

"Тюмень накрыли проливные дожди. Возможно, сегодня был самый сильный ливень за последние месяцы, но подобные "рекорды" нас не радуют. Накануне поступило предупреждение о сильном ветре и дожде, по моему поручению все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Вода затопила межквартальные проезды, улицы и дороги, есть подтопления подземных переходов", - сообщил Кухарук.

Глава пояснил, что вся оперативная информация стекается в Единый центр оперативного реагирования и направляется службам и подрядным организациям, задействованным в ликвидации последствий стихии. УК проводят обследование домов на предмет подтопления и принимают меры по откачке воды как с придомовых территорий, так и из подвалов, убирают сломанные ветки и мусор. Также дано поручение провести обследование строительных объектов и принять меры по уборке территорий.