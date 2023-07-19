Ростелеком стал партнером всероссийских соревнований по программированию, которые пройдут в Тюмени

"Ростелеком" в Тюмени выступит цифровым партнером Всероссийских соревнований по спортивному программированию среди студенческих команд. Турнир "Кубок Будущего" пройдет 19-23 июля в дисциплине "Алгоритмическое программирование" на площадке Тюменского индустриального университета. В соревнованиях участвуют 30 команд из 22 регионов России.

Одес Байсултанов, замминистра спорта РФ, председатель правления Федерации спортивного программирования:

Сегодня IT-специалисты востребованы как никогда. Развитие спортивного программирования повысит интерес молодежи к специальностям в сфере информационных технологий. В прошлом году спортивное программирование было включено во Всероссийский реестр видов спорта. Мы уверены, что благодаря профессиональным соревнованиям талантливые ребята смогут проявить себя и в будущем станут принимать непосредственное участие в развитии IT-отрасли. Турнир такого масштаба впервые пройдет на территории Уральского федерального округа.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

"Для проведения турнира "Кубок Будущего” специалисты “Ростелекома” организовали локальную сеть, связав 35 ноутбуков участников в единый цифровой контур. Для этого мы построили 700 метров кабеля, установили и настроили коммуникационное оборудование. Во время проведения олимпиады наши специалисты будут обеспечивать техническую поддержку мероприятия", - рассказала Татьяна Манцурова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".