Тюменские ученые разработали рекомендации по управлению запасами для медорганизаций России

Сотрудники Тюменского медуниверситета создали методические рекомендации по управлению запасами для медицинских организаций России, в вузе подчеркивают, что подобные документы в России ранее не создавались.

"В издании описаны практические рекомендации для организаций, участвующих в мероприятиях федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Подобные документы в России ранее не создавались ни в здравоохранении, ни в другой отрасли экономики", - отмечают в вузе.

Соавторами методических рекомендаций Минздрава РФ "Организация процесса снабжения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и прочими материалами в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе принципа вытягивания" стали доценты кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья и цифровой медицины ТМУ Юлия Решетникова и Альберт Курмангулов.