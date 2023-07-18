В Тюмени решают, как эффективнее использовать озеро Алебашево для развития городской среды

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Проект реализации благоустройства озера Алебашево, который позволит включить прилегающую к нему территорию в активную городскую жизнь, глава города Руслан Кухарук обсудил с представителями ВЭБ.РФ и ООО "Системные концессии".

"Мы побывали на самой территории, оценили планы развития района, а также провели совещание. Специалисты ВЭБ.РФ выступают консультантами по инфраструктурному, сервисному и событийному наполнению парков в субъектах страны. Они активно помогают нам в вопросах разработки проекта и проработке финансовой модели его реализации. Опыт применяемых механизмов государственно-частного партнерства в парковой сфере поможет сделать территории самоокупаемыми. При этом сохранятся рекреационная и социальная функции благоустроенных территорий, их доступность для населения. Наша общая задача – включить территорию озера в активную городскую жизнь", - сообщил Кухарук.

По словам главы города, у тюменцев есть запрос на комфортную, безопасную и доступную городскую территорию для отдыха и развлечений. Об этом свидетельствует участие более 10 тыс. жителей в обсуждениях мастер-плана будущего ивент-парка. Среди них были профессионалы в сфере бизнеса, архитектуры, дизайна, экологии. Проект разрабатывался совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и был одобрен к реализации на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

На сегодня разработана архитектурно-градостроительная концепция и проектная документация событийного парка Алебашево, она проходит госэкспертизу. Парк будет включать следующие функции: спортивную, гастрономическую (стационарное кафе), детскую, рекреационную (места для рыбалки, причал, зона бассейна, пляж, смотровые площадки), событийную и образовательную. Благодаря активному строительству в этом районе сформируется динамичный трафик, так как в перспективе здесь будут жить более 50 тысяч человек.

Кухарук отметил, что при обсуждении проекта также рассматривались и предложения по созданию современной управленческой модели, которая позволит благоустраивать, развивать парк и общественные пространства, примыкающие к нему, насыщать их событийной повесткой.