Медсанчасть "Нефтяник" получит инвестиции из регионального бюджета

17:30 17 июля 2023
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На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник", сообщает департамент имущественных отношений ТО.

Средства пойдут на переоснащение парка медицинского оборудования медсанчасти "Нефтяник" — одного из крупнейших лечебно-профилактических учреждений области.

Теги: Александр Моор , инвестиции , медицина
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