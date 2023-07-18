Медсанчасть "Нефтяник" получит инвестиции из регионального бюджета

Средства пойдут на переоснащение парка медицинского оборудования медсанчасти "Нефтяник" — одного из крупнейших лечебно-профилактических учреждений области.

На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник", сообщает департамент имущественных отношений ТО.

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