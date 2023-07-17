Набережная с частным причалом появится в Тобольске

Набережная на берегу реки Иртыш в Тобольске станет важным инфраструктурным объектом Тобольска. Его строительство предусмотрено в мастер-плане туристического каркаса города, считают местные власти.

"Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной — создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны", - отмечает глава Тобольска Максим Афанасьев

Из-за роста популярности Тобольска среди туристов городские власти подготовили несколько готовых площадок для строительства новых гостиничных объектов.