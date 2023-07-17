С начала 2023 года Тюменская область приняла на ПМЖ 44 соотечественника

Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года, в нее входят 24 территории. С начала действия программы в регион прибыло более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Программа обеспечивает участникам не только материальную поддержку при переезде, но и социальную интеграцию.

Одним из ключевых аспектов программы является предоставление соотечественникам упрощенных условий для получения российского гражданства, что открывает перед ними широкие возможности для работы, образования и личного развития. Кроме того, программа предлагает различные формы поддержки, включая финансовую помощь при переезде, обустройстве жилья и начале нового бизнеса.

Администрации муниципальных образований помогают прибывшим с жилищным вопросом, трудоустройством и адаптацией к новой среде. Это помогает соотечественникам интегрироваться в общество быстрее и успешнее.

С начала 2023 года в Тюменскую область прибыло 44 соотечественника с членами семей, в том числе 13 детей. Чаще всего для проживания граждане выбирают г. Ялуторовск, г.Тобольск, Казанский муниципальный район, Голышмановский городской округ.

Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Работодатели положительно отзываются о работниках, ценят их за профессионализм и трудолюбие. 45% участников программы с членами семьи имеют высшее образование, 32% - среднее профессиональное и только 23% - общее среднее.

Учитывая, что Тюменская область граничит с Казахстаном, наибольшее количество соотечественников приезжает из данной республики и составляет 59% от общего количества. 21% соотечественников из Узбекистана, 11% из Таджикистана, 9% из Грузии. Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26 или прочитать информацию на сайте "Переселение соотечественников".