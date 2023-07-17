Тюменские больницы укомплектованы врачами на 97 процентов, заявляют власти

10:00 17 июля 2023
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Укомплектованность больниц Тюменской области врачами составляет 97 процентов, что на на 1,5 процента выше, чем годом ранее, сообщает информационный центр правительства ТО.

Актуальной остается потребность в акушерах-гинекологах, анестезиологах-реаниматологах, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах и участковых терапевтах.

Всего в Тюменской области работают 6 782 врача и 14 249 сотрудников среднего медперсонала.

С сентября по ноябрь 2023 года после сдачи аккредитации в учреждения здравоохранения региона планируют трудоустроиться 109 специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи и 55 узких специалистов.

Теги: вакансии , здравоохранение
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