Тюменские больницы укомплектованы врачами на 97 процентов, заявляют власти

Укомплектованность больниц Тюменской области врачами составляет 97 процентов, что на на 1,5 процента выше, чем годом ранее, сообщает информационный центр правительства ТО.

Актуальной остается потребность в акушерах-гинекологах, анестезиологах-реаниматологах, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах и участковых терапевтах.

Всего в Тюменской области работают 6 782 врача и 14 249 сотрудников среднего медперсонала.

С сентября по ноябрь 2023 года после сдачи аккредитации в учреждения здравоохранения региона планируют трудоустроиться 109 специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи и 55 узких специалистов.