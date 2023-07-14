В Тюменской области продолжает работать программа соцконтракта

339 малоимущих жителей Тюменской области в 2023 году заключили социальный контракт, 80% из них благодаря этому улучшили свое материальное положение. На эти цели из областного бюджета, при софинансировании федерального, в этом году было выделено около 70 000 000 рублей.

По программе соцконтракта малоимущие семьи могут открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, получить поддержку во время поиска работы. Подать заявку можно через МФЦ или портал (https://uslugi.admtyumen.ru/lk/catalog/grServices/service.htm?id=9568@egServiceTarget) государственных услуг.

📌Подробнее - здесь (https://vk.com/@dsr72-novye-vidy-pomoschi-dlya-maloimuschih-po-sockontraktu). Дополнительную информацию можно узнать в Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по телефону 8-800-1-00000-1.

На фото - мастерская семьи Лобановых по изготовлению изделий из массива дерева, которую они открыли благодаря социальному контракту (с.Уват). Размер выплаты на индивидуальную предпринимательскую деятельность - 350 000 рублей.