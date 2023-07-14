Нацпроект "Демография" помогает возрастным тюменцам осваивать современные профессии

Благодаря национальному проекту "Демография" в первом полугодии 2023 года почти тысяча граждан различных категорий приступили к обучению, в том числе предпенсионеры и те, кому за 50.
В первом полугодии прошлого года пройти обучение решили 85 человек старшего поколения, а в этом – уже 133. Новые знания и навыки помогут им стать еще более востребованными на рынке труда.
Наиболее популярными стали программы обучения по логопедии, работе на маркетплейсах, безопасностьм технологических процессов и производств, охране труда и окружающей среды. Также востребовано обучение практической психологии, социально-психологическому онлайн-консультированию и тьюторству в образовании.
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие занятости" продолжается. Подать заявку на обучение можно на портале "Работа России".
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