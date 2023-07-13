Более 20 тысяч тюменских семей пользуются помощью региона при оплате ЖКУ

Более 20 тысяч семей Тюменской области пользуются субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг, второй год подряд на эти цели из областного бюджета направляется свыше 500 млн рублей.

Решение установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 20% губернатор Моор принял в 2022 году. Жители Тюменской области, у которых фактическая плата за ЖКУ, приходящаяся на социальную норму площади жилья, превышает 20% от совокупного дохода, могут обратиться за субсидией. Ранее этот показатель составлял 22%.

Для назначения субсидии наличие какого-либо льготного статуса не требуется. При определении права на субсидию применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается и назначается органами местного самоуправления. Определить примерный размер ежемесячной субсидии можно в бесплатном онлайн-сервисе "Умный помощник ЖКХ". Интерфейс сервиса интуитивно понятен и позволяет за 4 шага ввести данные для расчета. Однако нужно учесть: в приложении проводится лишь предварительный расчет. Принять решение о наличии права на субсидию, а также ее размере, могут только специалисты уполномоченной организации.

Условия предоставления субсидии установлены на федеральном уровне, подробная информация здесь. Подать заявление можно через МФЦ, портал госуслуг, учреждение соцобслуживания по месту жительства. За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, информационно-справочную службу Тюменской области 8-800-100-12-90.

*Социальная норма площади жилья, используемая для расчета субсидии, определена в размере 18 кв. м на 1 человека. В Тюменской области в отношении одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 групп, а также граждан, достигших возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, социальная норма площади жилья увеличена до 33 кв. м.