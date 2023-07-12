Более семи тысяч подростков поработали в первую трудовую смену в Тюменской облсти

Отдыхающие от учебы старшеклассники трудились в школах, детсадах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, а также на предприятиях внебюджетной сферы.

Самыми популярными вакансиями стали помощники младшего воспитателя и вожатого, рабочий по благоустройству населенных пунктов, промоутер, помощник проводника пассажирского вагона, помощник рабочего по уходу за животными и помощник экскурсовода.

В сельской местности школьники занимались прополкой и поливкой растений, помогали выращивать и собирать урожай. Более того, они с удовольствием знакомились с сельскохозяйственной техникой и осваивали навыки агрономов.

Ранее отмечалось, что в летние месяцы служба занятости планирует трудоустроить 18 тысяч тюменских школьников. А это значит, что каждый четвертый подросток региона проведет увлекательное и полезное лето, приобретая новые знания и навыки.

Каникулы продолжаются и подростки могут подобрать себе вакансии на портале "Работа России или обратиться за консультацией в Центр занятости населения, который находится поблизости.

Утвержден упрощенный порядок трудоустройства несовершеннолетних. Теперь согласие на заключение трудового договора с органом опеки и попечительства необходимо только для детей-сирот, достигших 14 лет, и детей, оставшихся без попечения родителей. Для остальных подростков достаточно письменного согласия одного из родителей или попечителя.