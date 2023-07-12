Ростелеком и Югорский госуниверситет подписали соглашение об IT-трансформации вуза

Вице-президент "Ростелекома" на Урале Иван Пичугин и ректор Югорского государственного университета Роман Кучин заключили соглашение о совместном внедрении в вузе цифровых инновационных сервисов. Церемония подписания прошла на полях XIII Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

По словам Кучина, вуз и Ростелеком уже реализовали в университете несколько общих проектов. Например, телеком-оператор предоставил университету канал связи и услугу авторизации с использованием 75 точек беспроводного доступа к сети интернет в Ханты-Мансийске. Сегодня договорились о разработке индивидуальных образовательных и научных платформ для студентов и сотрудников ЮГУ. "Ростелеком" также займется реализаций программ импортозамещения действующих цифровых решений вуза в соответствии с наццелями технологического развития страны.

Иван Пичугин:

Коммуникация с ведущими уральскими вузами – задача из разряда стратегических для "Ростелекома". С ЮГУ мы в первую очередь взяли курс на импортонезависимость. Перед российскими вузами поставлена цель менять импортное программное обеспечение на отечественное. Мы готовы заняться усовершенствованием сервисов, которыми сегодня пользуется коллектив университета.

На "Иннопроме" в Екатеринбурге руководство "Ростелекома" и ЮГУ также договорились о ведении и других совместных проектов в области цифровой трансформации университета, а также научных и образовательных проектов, представляющих взаимный интерес.