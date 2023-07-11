Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Уральским и Западно-Сибирским научно-образовательными центрами подписано на полях выставки ИННОПРОМ при участии полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Челябинской области Алексея Текслера.

"Соглашение о сотрудничестве между двумя научно-образовательными центрами, расположенными на территории Уральского федерального округа – это результат большой совместной работы, – подчеркнул полпред. – В этом году состоялось пять совместных стратегических сессий по ключевым вопросам взаимодействия. Предложения, сформулированные по их итогам, зафиксированы в соглашении. Уверен, оно станет новым импульсом для развития взаимовыгодного сотрудничества в вопросах образовательной, научной и проектной деятельности".

Соглашение подразумевает сотрудничество между Уральским и Западно-Сибирским НОЦ в сфере привлечения индустриальных партнёров к поддержке молодёжных лабораторий и внедрению в производство совместных научно-технологических проектов, создание совместных образовательных продуктов, академический обмен преподавателями, а также образовательной и научной информацией и материалами, организацию программ стажировок для сотрудников НОЦ, совместных экспертных мероприятий, доступа к библиотеке онлайн-курсов и другие направления.

Подписи под документами поставили: со стороны Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" подпись под документом поставил директор по развитию Игорь Манжуров, от лица Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра договорённость - генеральный директор Агентства развития научно-образовательных проектов, которое осуществляет оперативное управление деятельностью участников ЗапСибНОЦ, Денис Неустроев.