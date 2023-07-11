Более 1,4 тысячи семей получили выплаты к юбилею супружеской жизни

Более 1 400 семей из Тюменской области получили выплаты к юбилею супружеской жизни в 2023 году, решение о введении единовременной выплаты супружеским парам в связи с юбилейной датой заключения брака принял губернатор Тюменской области Александр Моор в марте 2022 года.

Всего с момента введения выплаты ее получили более 5 600 семейных пар на общую сумму свыше 125 млн рублей.

В День семьи, любви и верности Александр Моор отметил, что хоть дата не так давно вошла в праздничный календарь нашей страны, но и по смыслу, и по эмоциям она отражает истинные и духовно близкие жителям России ценности.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни). На нее могут претендовать супруги, с российским гражданством и прожившие в Тюменской области не менее 5 лет подряд на дату обращения.

Подать заявление можно лично через МФЦ, через учреждение социального обслуживания и

онлайн через портал услуг Тюменской области. Консультация — по телефону горячей линии 88001000001.