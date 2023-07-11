"Лето в Тобольском кремле" подарило местным музеям более 24 тысяч экскурсантов

Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника на объектах музейного показа с 7 по 9 июля зафиксировали 23 465 посещений, сообщает депкультуры ТО.

Для посетителей было организовано 170 экскурсий, 80 из них состоялись 8 июля, в день одного из ключевых мероприятий фестиваля "Лето в Тобольском кремле" – концерта Игоря Бутмана. На экскурсиях в этот день побывали почти 700 человек. Всего слушателями экскурсий за 3 дня стали более 1300 человек.

Самым востребованным у туристов из тобольских объектов музейного показа стал Тюремный замок, на него пришлось свыше 10 тысяч посещений. Выставки во Дворце Наместника посетили почти 5,5 тысяч раз.