Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан, в РИА Новости пересилили его основные моменты.

Программа запускается с 1 января 2024 года, будет полностью добровольной - для участия нужно будет заключить договор с НПФ, можно с несколькими разными.

Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

Страховка будет аналогична банковским вкладам, но на вдвое большую сумму - 2,8 млн рублей.

Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Средства можно будет забрать и досрочно, но без потери дохода - только в особых жизненных ситуациях, например для оплаты дорогостоящего лечения участника программы.

Сбережения можно будет наследовать.

Государство поможет копить - готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тыс рублей в год.

Чем ниже доход человека, тем активнее будет господдержка - например, при доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль.

Также Минфин обещает налоговые вычеты - до 52 тысяч рублей в год, но для этого нужен будет отдельный закон.