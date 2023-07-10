Тюменская область и Ямал вошли в топ-3 рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки

Тува, Тюменская область и Ямал лидируют в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки за последний год, в конце списка оказались Ингушетия, Крым и Севастополь, свидетельствует исследование РИА Новости.

Позитивная общая картина оказывается более неравномерной в части отдельных регионов. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели шестое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов и доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

В среднем в России на тысячу человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2022 – май 2023 года) было выдано около 20 ипотечных кредитов. Это несколько меньше, чем за 2021 год, однако еще в 2015 году на тысячу человек экономически активного населения выдавалось лишь десять ипотечных кредитов.

Лидером по развитости ипотеки в этом году стала Тува. В регионе выдача ипотеки выросла в 2,5 раза за год, в прошлогоднем рейтинге Тува занимала 23 место среди 85 проанализированных регионов. В республике 45 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотеку. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране, и в 18 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.

Тюменская область, которая в прошлом году была лидером, сдвинулась на второе место. Регион является одним из самых экономически развитых, который к тому же показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев соотношение кредитов и численности экономически активного населения составило 37 человек из тысячи, что примерно соответствует результату годичной давности. Ипотечное кредитование в этом регионе на протяжении многих лет показывает сильные результаты, поэтому эксперты отмечают стабильность развития ипотечного рынка в Тюменской области.

Третью и четвертую строчки в рейтинге занимают Ямал и Югра с результатами 36,2 и 34,8 кредитов на тысячу человек экономически активного населения. Лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Ингушетия (2,4), Крым (5,6), Севастополь (7,1), Дагестан (7,9) и Кабардино-Балкария (11,8).

Эксперты отмечают, что вторая половина 2022 года и начало 2023 года для рынка ипотеки были удачными. Благодаря льготным госпрограммам, а также субсидированию ставок со стороны застройщиков во втором полугодии прошлого года фактическая средняя ставка по ипотеке снизилась до уровня менее 6,5%, а в сегменте строящегося жилья – до 3,5%. Для сравнения: до 2018 года ставки по ипотеке в России никогда не опускались ниже 10%, а в период с 2018 по 2021 годы средняя стоимость ипотечных кредитов была на уровне 8,4%. Таким образом, радикальное снижение стоимости ипотечных кредитов достаточно сильно подстегнуло спрос на их получение, объясняют аналитики.

Объем выдачи ипотеки в России за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) составил более 1,5 миллиона кредитов. А денежный объем выдачи кредитов на покупку жилья за этот период составил 5,6 триллиона рублей. Это больше, чем суммарный объем ипотечного рынка за шесть лет с 2010 по 2017 годы, и лишь немного (порядка 0,05 триллиона рублей) уступает рекордному результату 2021 года. Поэтому эксперты с уверенностью говорят о новом ипотечном буме.

Согласно исследованию, в первые пять месяцев 2023 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 658 тысяч против 481 тысячи в начале 2022 года, то есть выдача выросла на 37% относительно результата января-мая 2022 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 2,42 триллиона рублей, против 1,63 триллиона рублей в январе – мае 2022 года и 2,15 триллиона рублей в 2021 году.

Эксперты считают, что ощутимый рост ипотечного кредитования связан в основном с тем, что в начале 2022 года на фоне финансовой турбулентности и секционного давления ипотечный рынок в апреле-мае оказался практически парализован, а ставки по ипотеке резко выросли. Текущий рост - это компенсация за провал прошлого года. При этом рынок фактически вернулся к состоянию 2021 года, когда для российской ипотеки были самые благоприятные условия за все времена.

Аналитики также отмечают, что с конца 2022 года наблюдается рост средних ставок, однако это слабо сказывается на спросе на ипотечные кредиты. Напротив, наблюдается ускорение ипотечного кредитования: каждый месяц обновляются рекорды месячной выдачи ипотечных кредитов (в денежном выражении), а предварительные данные за июнь 2023 года свидетельствуют о дальнейшем продолжении тенденции, поэтому эксперты заявляют, что 2023 год может стать рекордным для российской ипотеки.

По оценкам РИА Новости, выдача ипотеки в 2023 году будет оставаться достаточно высокой. Однако темпы роста будут замедляться из-за исчерпания эффекта низкой базы 2022 года. Эксперты отмечают, что высокие темпы роста ипотеки вызывают опасения у Центробанка РФ, и нельзя исключать ужесточение регуляторных правил ее выдачи. В целом в 2023 году ожидается исторический рост ипотечного рынка в денежном выражении, однако в количестве выданных ипотек рекорд 2021 года, скорее всего, можно будет превзойти только в 2024 году.