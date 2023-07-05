Архипарк "Ключи" готовят к открытию в Нижнетавдинском районе

В сентябре этого года в Нижнетавдинском районе появится архипарк "Ключи", который через арт-объекты и инсталляции расскажет о жизни человека на лоне дикой природы. Архипарк займет часть побережья озера Ипкуль, которое представляет сплошную цепь археологических памятников от неолита до наших дней, где располагались городища и стоянки древнего человека.

Проект, организованный природным комплексом "МОРЕЛЕСА" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, будет воплощен в течение шести лет. За это время в рамках проведения конкурса в парке появится 30 объектов, которые объединит дорожно-тропиночная сеть. Как отмечают организаторы, архипарк – это не музей под открытым небом, не этнический парк, это искусство, в идеологической основе которого лежат исторические факты.

В рамках первого этапа конкурса, который стартовал 1 февраля 2023 года, организаторы получили 64 заявки из разных регионов России. Свои проекты для защиты отправили индивидуальные участники, а также 18 команд, в числе которых архитекторы, инженеры, дизайнеры, художники, 3D-визуализаторы, ландшафтные дизайнеры, программисты, строители и т. д. Жюри оценивало идею проекта, его проработку, интерактивность, уникальность и долговечность конструкции.



В результате выбраны пять проектов. Среди победителей:



- проект "Ключи к наследию" от команды из архитектурных бюро ZVON studio, "Около.места", Osko (Москва);

- проект "Полярная звезда" от команды ArchBC, (Новосибирск);

- проект "Святилище Велижаны" от Ольги Бертрам (Тюмень);

- проект "Спираль" от команды "Ландшафтный клуб" (Тюмень);

- проект "Мать природа" от Марии Новиковой (Екатеринбург).

Монтаж инсталляций победителей в архипарке "Ключи" уже начался и продлится до 15 сентября. Подробнее о конкурсе и парке можно узнать на сайте: архипарк.рф.