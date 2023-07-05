На уральских трассах на время жары действуют ограничения для тяжеловесов

На период жаркой погоды, с 4 июля, на территории Свердловской, Тюменской областей и Югры введено временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (км 160+046 – км 352+424), Р-351 Екатеринбург – Тюмень (км 13+600 – км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 – км 23+117), Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 31+900 – км 131+398), М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург (км 130+042 – км 193+784), Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 10+630 – км 375+850), Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к г. Тюмень (км 99+854 – км 194+993, подъезд к г. Ишим км 479+289 – км 583+723), Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на участке км 11+700 – км 952+979 и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к г. Сургут км 0+000 – 38+295.

Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора - 8-800-200- 63-06.