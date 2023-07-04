Отборочный этап чемпионата "Профессионалы" проходит в Тюмени

Отборочный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит с 13 июня по 7 августа в 25 субъектах нашей страны, у нас в регионе - с 2 по 21 июля.

Тюменская область примет свыше 100 участников из 54 регионов страны по компетенциям: "Администрирование отеля" (студенты и школьники), "Кондитерское дело" (студенты и школьники), "Эксплуатация судов водного транспорта" (студенты).

4 июля стартовала компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта". В Тюмень прибыли участники из Томской, Новосибирской, Нижегородской областей, Приморского края, Республики Татарстан и города Санкт-Петербург. Соревнования пройдут на площадке Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Из обращения к участникам Виктора Неумывакина, директора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России:

Вы уже продемонстрировали высокий уровень профессионализма. По ряду компетенций можете соревноваться фактически на равных со специалистами ведущих предприятий нашей страны. Сегодня рядом – ваши наставники и индустриальные эксперты, настоящие профессионалы своего дела. Они поддерживают, сопровождают вас в начале профессионального пути, создают возможность дальнейшего развития.

Финальные соревнования Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.