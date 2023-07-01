Александр Моор: Тюменская область заинтересована даже в микроинвестпроектах

Тюменская область в 2021-2022 годах активизировала работу с инвесторами на муниципальном уровне. Через акселератор и обучение прошли 25 муниципальных команд. Эта работа позволила реализовать 278 новых бизнес-историй с объемом инвестиций почти 18 млрд руб. Было создано больше 1 600 рабочих мест, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в Тобольске на заседании совета при полпреде президента УрФО.

"В планах этих же команд ещё более ста проектов на 13,5 млрд руб. В первую очередь это небольшие проекты, но мы всегда подчёркиваем, что нам важен каждый инвестор, и от этого правила не отступаем", - отметил Моор.

По словам губернатора, стратегической целью инвестиционной политики Тюменской области является создание максимально комфортных условий для каждого инвестора от возникновения идеи до реализации проекта. За пять лет объём инвестиций в области составил полтора триллиона рублей, при этом в столь непростом 2022 году региону удалось привлечь в экономику рекордные 258 млрд рублей, а рост инвестиций составил 152 %.

"За прошедший год реализовано больше 300 проектов, создано свыше 4 000 рабочих мест. Причём инвестиционные проекты реализованы в самых разных сферах, как примеры - запуск первой очереди научно-технического центра Новатэк, запуск крупнейшего племенного репродуктора индейки, модернизация птицефабрики Продо и Пышминская, открытие второго корпуса госпиталя "Мать и дитя"", - перечислил Моор.

Активная инвестполитика позволила Тюменской области в этом году занять третье место в национальном инвестрейтинге.

"Считаем, что нашим конкурентным преимуществом является высокий уровень коммуникации органов власти и бизнеса, который сокращает время отклика на любой запрос бизнеса. Мы изменили работу нашего проектного офиса по сопровождению инновационных проектов. В рамках его работы к решению конкретных вопросов конкретных инвесторов привлекается все соответствующие силы и органы федеральной, региональной муниципальной власти, наши ресурсоснабжающие организации, это позволяет представить быстро оперативно решать все необходимые вопросы", - подчеркнул Моор.