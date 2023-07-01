За пять лет налоговые поступления в бюджет Тюменской области от туротрасли выросли в 6,5 раза

Налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области за последние пять лет выросли в 6,5 раза – с 437 миллионов рублей в 2017 году до 2,8 миллиарда рублей в 2022 году.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое прошло в Тобольске. В заседании принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и главы регионов УФО.

"В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири и повышение ее привлекательности для туристов за последние 20 лет вложено порядка 20 миллиардов рублей. Чтобы стимулировать дальнейшее развитие туристической отрасли и создание необходимых для этого объектов, например, мини-отелей, мы предлагаем рассмотреть возможность привлечения инвесторов на льготных условиях для восстановления находящихся в федеральной собственности исторических памятников. По существующим правилам мы можем использовать механизм льготного кредитования только при создании крупных гостиниц – от 120 номеров или площадью не менее 5 тысяч квадратных метров. Но в Тобольске нужны и небольшие отели", – отметил глава региона.

Полпред главы государства, глава Минэкономразвития и губернатор ознакомились с мастер-планом туристического каркаса Тобольска, который был разработан правительством Тюменской области и городской администрацией совместно с компанией СИБУР. Чтобы сделать Тобольск более привлекательным для туристов и улучшить качество жизни горожан, в период с 2025 до 2030 года планируется обустроить городскую набережную с Центром впечатлений, пляжем, рестораном на 100 мест, семейным кафе и причалом для водного транспорта, построить концертный зал, проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке, реставрировать старинные здания в Нижнем Посаде и разместить там объекты общепита и сервиса.

"Нужно помнить, что внутренний туризм – это не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны соответствующие: те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств", – подчеркнул Владимир Якушев. По мнению Максима Решетникова, Тобольск – яркий пример того, как можно качественно изменить территорию и создать новый туристический центр буквально за несколько лет.

По оценкам экспертов, к 2030 году туристический поток в Тобольск может достичь 800 тысяч человек.

"Главные вызовы для нас – это создание в Тобольске комфортной городской среды для местного населения и гостей города, развитие предпринимательских инициатив, снижение оттока молодежи, сохранение культурного наследия", – отметил Александр Моор.