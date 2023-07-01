Дмитрий Артюхов рассказал в Тобольске об инвестпотенциале и перспективах туристической сферы Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в Совете при полномочном представителе Президента в УрФО Владимире Якушеве. Совет прошел сегодня, 30 июня, совместно с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, губернатором Тюменской области Александром Моором и главами остальных субъектов УрФО.

В центре внимания встречи, которая состоялась в Тобольске, находились инвестиции, экспорт и туризм. Эти направления - ключевые точки роста Уральского федерального округа, их развитие является главным условием структурной трансформации.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем докладе рассказал о шагах, предпринимаемых для повышения инвестиционной привлекательности региона, и влиянии инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие Ямала.

По данным Росстата, размер инвестиций в основной капитал на Ямале в прошлом году составил 2,8 миллиона рублей в среднем на душу населения. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 23%, на 28% - объем промышленного производства. В округе действует комплекс мер поддержки бизнеса и механизмы защиты инвесторов, в том числе региональные налоговые льготы, упрощенная процедура получения земельных участков в аренду без торгов и другие.

Основными источниками инвестиций являются крупные проекты нефтегазового и транспортного секторов. Ямал стал первым регионом, привлекшим частные средства для строительства объектов транспортной инфраструктуры: мост через Пур и аэропорт Нового Уренгоя построены без бюджетных денег на основе концессионных соглашений.

Также Дмитрий Артюхов доложил о перспективах развития туризма в регионе. Уже создан природный парк "Ингилор" на Полярном Урале, который занимает почти миллион гектаров. На территории парка разворачивается туристический кластер.

"Абсолютно уверен в востребованности проекта туристического кластера. Еще недавно Ямала не было в туристической повестке, но сейчас видим большой интерес по всей стране к Арктике, к северным регионам, фиксируем этот запрос по растущему числу людей, которые приезжают к нам на Ямал даже с учетом пока еще скромной туристической инфраструктуры в округе. Мы поняли, что эту тенденцию нужно ловить и предлагать более качественные решения. Нас поддержали крупные бизнес-инвесторы, например, сеть отелей "Азимут". Они вкладывают в проект более 10 миллиардов рублей частных инвестиций, что говорит о перспективности направления", - рассказал Дмитрий Артюхов.

Кластер будет включать в себя как рекреационные объекты высокого уровня – туристический комплекс "Рай-Из", комплекс "Харбейский", так и маршруты по уникальным природным местам Полярного Урала, этнотуры с погружением в культуру коренных народов Севера. "Рай-Из" - первый в стране туристический проект, который строится на условиях концессии. За 3,5 года инвестор создаст горнолыжный комплекс, отели, СПА и досуговые объекты. Комплекс "Харбейский" планируется открыть для туристов уже в этом году. Он включает в себя гостиницу, ресторан, пространства для проведения мероприятий, прокат техники для поездок по туристическим маршрутам.

Для транспортной доступности туристического кластера по концессионному соглашению будет построена дорога от поселка Харп. Сам поселок получит дополнительное развитие - появятся новые общественные пространства и железнодорожная станция, набережная, качественное арендное жилье и тысячи рабочих мест.

Рост туристического потока потребует реконструкции аэропорта Салехарда, как основного транспортного узла западной части региона. В июне объявлен концессионный конкурс на модернизацию аэропорта, что привлечет дополнительные инвестиции в регион.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в прошлом году именно регионы Урала обеспечили наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций: это пятая часть прироста всех инвестиций. Прежде всего за счет Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, которые обеспечили 10% всех российских инвестиций. При этом в номинальном выражении Уральский федеральный округ нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 году, что стало рекордным показателем за последние 11 лет.

"Важно, что инвестиции растут и в опорные для округа отрасли: бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. И в приоритетные отрасли, ориентированные на внутренний спрос: обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику", - обратил внимание Максим Решетников.

Он отметил, что Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический. В настоящее время интерес к путешествиям по уральским регионам растет. Федеральный округ уже вернулся к доковидным показателям: число туристов, остановившихся в гостиницах, увеличилось на 6%.

Владимир Якушев в своем выступлении отметил Ямало-Ненецкий округ как один из субъектов, показавших наибольшую динамику в национальном рейтинге инвестиционного климата. В 2023 году округ занял 17 строчку, поднявшись за год на пять позиций.

Полпред Президента подчеркнул, что одно из самых перспективных направлений наращивания инвестиций – это внутренний туризм.

"Нужно помнить, что внутренний туризм - это не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны соответствующие: те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств", – отметил Владимир Якушев.

Многое в развитии туризма, по его словам, зависит и от региональных органов власти. Любой туристический проект связан с земельным участком. И взаимодействие с инвестором по этой теме - ключевой момент при принятии бизнесом инвестиционных решений.