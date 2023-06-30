Глава Минэкономразвития РФ проведет в Тобольске совещание

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор работают в Тобольске.

В программе - заседание совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО, на котором планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.

Также запланированы осмотр промышленных предприятий и туристических мест, совещание по вопросам реинжиниринга правил промышленного строительства.