Глава Минэкономразвития РФ проведет в Тобольске совещание

12:00 30 июня 2023
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор работают в Тобольске.

В программе - заседание совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО, на котором планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.

Также запланированы осмотр промышленных предприятий и туристических мест, совещание по вопросам реинжиниринга правил промышленного строительства.

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