В Тюменском лесничестве до 250 тысяч сеянцев сосны будут выращивать в новой теплице

Новую технологичную теплицу запустили В Тюменском лесничестве, на площади 480 м² планируют выращивать до 250 тысяч сеянцев сосны ежегодно. Это в десять раз больше, чем в открытом лесопитомнике такой же площади, сообщает деплеса.

"Тепличные сеянцы достигают нужных для высадки размеров за 1 год вместо 2-3 лет в питомнике открытого типа. Кроме того, тепличный комплекс существенно облегчает человеческий труд, многие процессы здесь механизированы. Например, полив и подкормка растений осуществляются поливочной рампой, которой можно задать определенную цикличность, скорость и интенсивность работы через пульт управления. Это повышает выживаемость растений до 90%", - отмечают в деплеса.

Выращиванием сеянцев для восполнения утраченных лесных насаждений занимаются сотрудники Тюменской авиабазы в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов".