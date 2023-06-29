Межрегиональный форум “Урбанист-Капиталист” провели в Тюмени

Различные аспекты развития Тюмени обсудили предприниматели и урбанисты на межрегиональном урбанистическом форуме "Урбанист-Капиталист", инициатором и организатором мероприятия выступила компания "Колесник".

"Мы рады, что организовали Форум “Урбанист-Капиталист” и собрали как предпринимателей и инвесторов, так и экспертов из разных областей. Обсуждения и идеи, возникшие в ходе форума, помогут Тюмени стать не только красивее и жизнепригодней, но и поспособствует увеличению ее финансовой привлекательности", — прокомментировал итоги форума основатель компании Сергей Колесник.

Форум был разделен на несколько блоков, каждый из которых посвящен отдельному аспекту развития города. Блок "Коммерческая недвижимость" под руководством Никиты Маликова исследовал текущие тенденции и вызовы в сфере коммерческой недвижимости, предлагая взгляды на будущее торговых площадей и меняющиеся запросы потребителей.

Сергей Колесник возглавил блок "Дизайн-код", подчеркнув важность внедрения уникальности и дизайна для вывесок и прочих рекламных конструкций. Колесник подчеркнул необходимость всеобъемлющего дизайн-кода, который продвигает функциональные и эстетически приятные городские пространства.

Блок "Благоустройство улиц" под руководством Елены Мальцевой был посвящен решающей роли благоустроенных и доступных улиц в создании ярких и удобных для жизни городов.

Артур Ларионов, Антон Буханец и Азат Хасанов возглавили дискуссию в блоке "Общественные пространства". Они подчеркнули важность инклюзивных и хорошо используемых общественных пространств в содействии социальному взаимодействию, культурному обмену и участию сообщества.

Блок "Городские сообщества", возглавляемый Ильей Полянских и Алексеем Краевым, подчеркнул важность участия и сотрудничества сообщества в проектах городского развития. Обсуждения вращались вокруг стратегий создания сильных и устойчивых городских сообществ, укрепления социальной сплоченности и поощрения участия граждан.

Блок "Комплексное развитие территорий" под руководством Игоря Тютрина и Михаила Гоцыка подчеркнул преимущества комплексного подхода к развитию городов. Эксперты обсудили интеграцию различных элементов, таких как жилые, коммерческие и рекреационные пространства, а также важность устойчивой инфраструктуры и экологической составляющей.

В компании “Колесник” отметили, что форум "Урбанист-Капиталист" послужил площадкой для профессионалов градостроительной отрасли и обмена идеями, изучения инновационных решений и налаживания сотрудничества. Компания “Колесник” планирует и дальше продвигать идеи устойчивых и ориентированных на сообщества методов городского развития и надеется на организацию будущих форумов для урбанистов и капиталистов.