Заводоуковским предпринимателям разъяснили новшества законодательства

В Заводоуковске с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павла Меньщикова состоялся круглый стол "Актуальные вопросы кадастровой оценки и регистрации прав на недвижимое имущество". Мероприятие прошло в рамках "Единого дня консультаций" и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Представители власти и бизнеса обсудили законодательные новшества и меры поддержки, предпринимателей бесплатно консультировали сотрудники Росреестра, налоговой службы и эксперты в области кадастровой стоимости.

"Кадастровая оценка и регистрация прав на недвижимое имущество являются важными инструментами развития бизнеса. Мы стремимся создать комфортные условия для предпринимателей, поэтому организуем такие мероприятия, где они могут получить полезную информацию и консультации от экспертов. Наша цель - поддержка предпринимательской активности и содействие развитию экономики региона", - отметила председатель Тюменского регионального отделения "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.