В ночь на 30 июня изменится схема движения по путепроводу на Обходе города Тюмени

В ночь на 30 июня подрядная организация перекроет правую полосу путепровода в направлении улице Ямской - там стартует четвёртый этап ремонта моста через Трассиб в районе Плеханово, сообщает ГУС ТО.

Подрядная организация выполнила ремонт проезжей части путепровода в направлении Московского тракта. Восстановлено основание проезжей части моста, гидроизоляция и слои асфальтобетона. Завершён монтаж деформационных швов, сейчас полимерная смесь набирает необходимую прочность. Открыть движение по отремонтированному участку планируется к утру 30 июня.

Блоки ограждения будут переставлены на правую полосу встречного направления. Для объезда зоны ремонта оставлен участок шириной 6,5 метров. Водители смогут двигаться в 2 полосы, не создавая значительных затруднений.

Ремонт путепровода на Обходе города начался в середине мая. Завершить работы планируется к началу учебного года. Ремонт ведётся благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".