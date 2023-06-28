Более 300 млн рублей возмещения выплачено собственникам квартир в аварийных домах

В Тюменской области завершается реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда", сообщает ГУС ТО.
Собственникам квартир в аварийных домах по закону положено возмещение стоимости жилья. Выплата осуществляется в рамках заключенных ранее соглашений.
"С начала года бюджет выплатил людям возмещение на общую сумму более 307 млн рублей. Всего программой предусмотрена выплата 400 млн. Можно сказать, что в этой части темп набран хороший", - прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.
Всего в рамках проекта до конца 2023 года необходимо расселить 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. На текущую дату программа реализована на 98%.
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