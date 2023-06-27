Более трех тысяч человек получили консультации по занятости подростков

Тюменская служба занятости провела акцию по правовому консультированию несовершеннолетних граждан и их родителей. В период с 22 мая по 16 июня 2023 года в мероприятиях приняло участие более 3 400 человек.

Консультационные пункты были организованы на базе образовательных организаций нашего региона. В рамках акции для подростков проводились различные игры, викторины, брейн-ринги, семинары по вопросам летнего трудоустройства несовершеннолетних, а также консультации по горячей линии.

На мероприятиях несовершеннолетние и их родители получили своевременную и полезную информацию о гарантиях, правах и возможностях рынка труда. Впереди еще два летних месяца, и подростки смогут трудоустроиться в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы, понимая свои трудовые права.

Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале "Работа России" или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания. Ежегодно при содействии службы занятости работу находят более 23 тысяч подростков.