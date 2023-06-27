Картофельный фестиваль во второй раз проведут в Упоровском районе

Фестиваль "Картофан КРиММович" на гостеприимной упоровской земле пройдет 19 августа, как и в прошлый раз, организаторы рекомендуют приходить гостям натощак.

В этом году для участников, болельщиков и гостей подготовили несколько конкурсов. "Картофельные рифмы" ждут на баттл поэтов, а "Шеф-картофан" – кулинаров. Для фотографов и юных художников стартуют конкурсы "Чудо картофан" и "Самый большой картофельный мешок на континенте".

В программе также торговые и выставочные ряды сельских поселений, выставка сельскохозяйственной техники, представление сортов картофеля и готовой продукцией Агрофирмы "КРиММ" и много сюрпризов.